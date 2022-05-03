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Сегодня, 21:31

Кристенсен будет получать в «Барселоне» 5 миллионов евро в год

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Челси» Андреас Кристенсен согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Он подпишет контракт на пять и будет получать 5 миллионов евро за сезон, сообщает AS.

Предстоящим летом истечет срок действия контракта 26-летнего Кристенсен с «Челси», после чего он в статусе свободного агента и присоединится к «Барселоне».

Ранее футболист договорился с лондонским клубом о продлении соглашения, но в последний момент отказался его подписывать, после чего сменил агента.

Датчанин в сезоне-2021/22 провел за лондонский клуб 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Андреас Кристенсен
ФК Барселона
ФК Челси
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«Барселона» потеряет 50 миллионов евро в случае непопадания в топ-4 ла лиги
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2
 Барселона 34 19 9 6 63-34 66
3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 34 17 7 10 56-38 58
6
 Р. Сосьедад 34 15 11 8 33-32 56
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
12
 Сельта 34 10 10 14 37-38 40
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 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
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 Хетафе 34 8 12 14 31-37 36
16
 Мальорка 34 8 8 18 30-56 32
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 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
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6.05 22:00
Леванте – Р. Сосьедад
 - : -
7.05 15:00
Мальорка – Гранада
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 - : -
7.05 19:30
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Сельта – Алавес
 - : -
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Бетис – Барселона
 - : -
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Хетафе – Р. Вальекано
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8.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 - : -
8.05 19:30
Эспаньол – Осасуна
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