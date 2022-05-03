Кристенсен будет получать в «Барселоне» 5 миллионов евро в год

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Он подпишет контракт на пять и будет получать 5 миллионов евро за сезон, сообщает AS.

Предстоящим летом истечет срок действия контракта 26-летнего Кристенсен с «Челси», после чего он в статусе свободного агента и присоединится к «Барселоне».

Ранее футболист договорился с лондонским клубом о продлении соглашения, но в последний момент отказался его подписывать, после чего сменил агента.

Датчанин в сезоне-2021/22 провел за лондонский клуб 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.