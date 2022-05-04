«Барселона» хочет подписать Адаму Траоре с помощью обмена

«Барселона» может сохранить арендованного у «Вулверхэмптона» полузащитника Адаму Траоре, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, каталонский клуб согласен на сделку в виде обмена. «Барселона» не готова платить деньги «Вулверхэмптону», но может отправить в английскую команду кого-то из футболистов в обмен на вингера.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не планирует активировать опцию выкупа 26-летнего Траоре за 30 миллионов евро.

«Барселона» арендовала Траоре у «Вулверхэмптона» в конце января. В нынешнем сезоне испанец принял участие в 15 матчах каталонцев во всех турнирах и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.