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Сегодня, 16:35

«Барселона» хочет подписать Адаму Траоре с помощью обмена

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Барселона» может сохранить арендованного у «Вулверхэмптона» полузащитника Адаму Траоре, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, каталонский клуб согласен на сделку в виде обмена. «Барселона» не готова платить деньги «Вулверхэмптону», но может отправить в английскую команду кого-то из футболистов в обмен на вингера.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не планирует активировать опцию выкупа 26-летнего Траоре за 30 миллионов евро.

«Барселона» арендовала Траоре у «Вулверхэмптона» в конце января. В нынешнем сезоне испанец принял участие в 15 матчах каталонцев во всех турнирах и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

Футбол
ФК Барселона
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2
 Барселона 34 19 9 6 63-34 66
3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 34 17 7 10 56-38 58
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 Р. Сосьедад 34 15 11 8 33-32 56
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
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 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
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 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
12
 Сельта 34 10 10 14 37-38 40
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 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
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 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 34 8 12 14 31-37 36
16
 Мальорка 34 8 8 18 30-56 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
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Леванте – Р. Сосьедад
 - : -
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Мальорка – Гранада
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Атлетик – Валенсия
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Кадис – Эльче
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7.05 19:30
Сельта – Алавес
 - : -
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Бетис – Барселона
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