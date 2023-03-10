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Сегодня, 09:33

Журналист ESPN Эдуль: Месси хочет вернуться в «Барселону», но руководство клуба бездействует

Руслан Минаев
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не против вернуться в «Барселону», сообщает журналист ESPN Эстебан Эдуль.

По его данным, решение аргентинца продлить контракт с парижанами является маловероятным по семейным и спортивным причинам. Месси хотел бы вернуться в «Барселону», но руководство клуба не предпринимало никаких действий ради возвращения игрока.

8 марта французский клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Баварии» по сумме двух матчей (0:1, 0:2).

35-летний Месси в текущем сезоне сыграл за «ПСЖ» 30 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.

Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Реал 24 16 5 3 47-18 53
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
5
 Бетис 24 12 5 7 32-25 41
6
 Вильярреал 24 11 4 9 28-23 37
7
 Р. Вальекано 24 9 8 7 29-25 35
8
 Осасуна 24 9 7 8 22-23 34
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 Атлетик 24 9 6 9 33-26 33
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 Мальорка 24 9 4 11 21-25 31
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 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
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