Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:57

Бензема пропустит матч с «Эспаньолом» из-за проблем с голеностопом

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карим Бензема.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Карим Бензема получил повреждение.

Как сообщает Marca, француз пропустит матч 25-го тура ла лиги с «Эспаньолом» из-за проблем с голеностопом. Бензема сосредоточится на подготовке к играм на следующей неделе, когда «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиге чемпионов и «Барселоной» в чемпионате Испании.

Матч между «Реалом» и «Эспаньолом» состоится 11 марта.

Бензема в текущем сезоне сыграл за «Реал» 27 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: Marca
Карим Бензема
ФК Реал
ФК Эспаньол
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Кадис»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эльче»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор
«Сельта» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Севилья»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Хетафе»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Валенсия»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Барселона»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Реал Сосьедад»: чемпионат Испании, видеообзор
«Осасуна» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Барселона»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор матча
«Валенсия» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Севилья»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор
«Атлетик» — «Реал»: чемпионат Испании, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дибала назвал игроков ла лиги, которыми восхищается
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 24 20 2 2 46-8 62
2
 Реал 24 16 5 3 47-18 53
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
5
 Бетис 24 12 5 7 32-25 41
6
 Вильярреал 24 11 4 9 28-23 37
7
 Р. Вальекано 24 9 8 7 29-25 35
8
 Осасуна 24 9 7 8 22-23 34
9
 Атлетик 24 9 6 9 33-26 33
10
 Мальорка 24 9 4 11 21-25 31
11
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
12
 Сельта 24 7 7 10 26-34 28
13
 Эспаньол 24 6 9 9 30-36 27
14
 Вальядолид 24 8 3 13 18-34 27
15
 Кадис 24 6 8 10 18-35 26
16
 Альмерия 24 7 4 13 28-42 25
17
 Севилья 24 6 7 11 27-39 25
18
 Хетафе 24 6 7 11 23-32 25
19
 Валенсия 24 6 5 13 27-28 23
20
 Эльче 24 2 6 16 18-48 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.03 23:00
Кадис – Хетафе
 - : -
11.03 16:00
Реал – Эспаньол
 - : -
11.03 18:15
Эльче – Вальядолид
 - : -
11.03 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 - : -
11.03 23:00
Валенсия – Осасуна
 - : -
12.03 16:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
12.03 18:15
Севилья – Альмерия
 - : -
12.03 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
12.03 23:00
Атлетик – Барселона
 - : -
13.03 23:00
Жирона – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 19 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 16 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости