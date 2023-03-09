Бензема пропустит матч с «Эспаньолом» из-за проблем с голеностопом
Нападающий «Реала» Карим Бензема получил повреждение.
Как сообщает Marca, француз пропустит матч 25-го тура ла лиги с «Эспаньолом» из-за проблем с голеностопом. Бензема сосредоточится на подготовке к играм на следующей неделе, когда «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиге чемпионов и «Барселоной» в чемпионате Испании.
Матч между «Реалом» и «Эспаньолом» состоится 11 марта.
Бензема в текущем сезоне сыграл за «Реал» 27 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.
Источник: Marca
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|П
|+/-
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|
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|Барселона
|24
|20
|2
|2
|46-8
|62
|
2
|Реал
|24
|16
|5
|3
|47-18
|53
|
3
|Атлетико
|24
|13
|6
|5
|38-19
|45
|
4
|Р. Сосьедад
|24
|13
|5
|6
|32-23
|44
|
5
|Бетис
|24
|12
|5
|7
|32-25
|41
|
6
|Вильярреал
|24
|11
|4
|9
|28-23
|37
|
7
|Р. Вальекано
|24
|9
|8
|7
|29-25
|35
|
8
|Осасуна
|24
|9
|7
|8
|22-23
|34
|
9
|Атлетик
|24
|9
|6
|9
|33-26
|33
|
10
|Мальорка
|24
|9
|4
|11
|21-25
|31
|
11
|Жирона
|24
|8
|6
|10
|38-38
|30
|
12
|Сельта
|24
|7
|7
|10
|26-34
|28
|
13
|Эспаньол
|24
|6
|9
|9
|30-36
|27
|
14
|Вальядолид
|24
|8
|3
|13
|18-34
|27
|
15
|Кадис
|24
|6
|8
|10
|18-35
|26
|
16
|Альмерия
|24
|7
|4
|13
|28-42
|25
|
17
|Севилья
|24
|6
|7
|11
|27-39
|25
|
18
|Хетафе
|24
|6
|7
|11
|23-32
|25
|
19
|Валенсия
|24
|6
|5
|13
|27-28
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|
20
|Эльче
|24
|2
|6
|16
|18-48
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38 тур
|10.03
|23:00
|
Кадис – Хетафе
|- : -
|11.03
|16:00
|
Реал – Эспаньол
|- : -
|11.03
|18:15
|
Эльче – Вальядолид
|- : -
|11.03
|20:30
|
Сельта – Р. Вальекано
|- : -
|11.03
|23:00
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|12.03
|16:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
|12.03
|18:15
|
Севилья – Альмерия
|- : -
|12.03
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|12.03
|23:00
|
Атлетик – Барселона
|- : -
|13.03
|23:00
|
Жирона – Атлетико
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|14
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|19
|2
|3
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|16
|2
|2
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