«Барселона» летом хочет подписать чемпиона мира в составе сборной Аргентины

«Барселона» намерена летом 2024 года подписать опорного полузащитника, сообщает Diario Sport.

По данным источника, в списке претендентов присутствует Гвидо Родригес из «Бетиса», летом он станет свободным агентом.

29-летний Родригес — чемпион мира в составе сборной Аргентины. В составе «Бетиса» он играет с января 2020 года.