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Сегодня, 14:12

«Барселона» летом хочет подписать чемпиона мира в составе сборной Аргентины

Виктория Кравченко
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«Барселона» намерена летом 2024 года подписать опорного полузащитника, сообщает Diario Sport.

По данным источника, в списке претендентов присутствует Гвидо Родригес из «Бетиса», летом он станет свободным агентом.

29-летний Родригес — чемпион мира в составе сборной Аргентины. В составе «Бетиса» он играет с января 2020 года.

ФК Барселона
ФК Бетис
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 8 7 0 1 16-6 21
2
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
3
 Жирона 8 6 1 1 18-11 19
4
 Р. Сосьедад 8 4 3 1 16-10 15
5
 Атлетик 8 4 2 2 13-9 14
6
 Атлетико 6 4 1 1 15-5 13
7
 Р. Вальекано 8 3 3 2 9-11 12
8
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Бетис 7 2 3 2 7-12 9
11
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
12
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
13
 Алавес 7 2 1 4 6-10 7
14
 Осасуна 7 2 1 4 7-10 7
15
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
16
 Мальорка 8 1 4 3 11-14 7
17
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
18
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
19
 Гранада 7 1 1 5 10-18 4
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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29.09 22:00
Барселона – Севилья
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30.09 15:00
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Р. Вальекано – Мальорка
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Жирона – Реал
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Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 0
1.10 15:00
Альмерия – Гранада
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