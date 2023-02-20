Ферран Торрес оценил свою игру за «Барселону» в матче с «Кадисом»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес отреагировал на победный матч команды в 22-м туре ла лиги против «Кадиса» (2:0).

«Я доволен, потому что сыграл на нравящейся мне позиции, и, как мне кажется, сыграл сегодня в очень хороший футбол. Постараюсь продолжать в том же стиле», — цитирует слова Торреса пресс-служба каталонцев.