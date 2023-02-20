«Барселона» установила рекорд чемпионата Испании по количеству пропущенных голов

«Барселона» в матче 22-го тура чемпионата Испании обыграла «Кадис» (2:0).

Таким образом, каталонцы пропустили всего 7 голов в 22 играх сезона-2022/23, установив новый рекорд ла лиги.

Ранее этот показатель был равен 9 голам. Предыдущий рекорд принадлежал «Барселоне» в сезоне-1986/87, «Депортиво» в сезоне-1993/94 и «Атлетико» в сезоне-2017/18.

В этом сезоне чемпионата Испании «Барселона» с 59 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий на втором месте «Реал» на 8 очков.