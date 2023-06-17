Вальверде: «Покинуть «Реал»? Ни в коем случае»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде заявил, что не собирается покидать мадридский клуб.

«Покинуть «Реал»? Ни в коем случае. Я наслаждаюсь каждой проведенной минутой в составе этого клуба. Хочу оставить свой след в истории лучшей команды на планете», — цитирует Вальверде ESPN.

В прошедшем сезоне Вальверде провел 56 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.