Источник: нападающий «Атлетико» Мората перейдет в «Рому»

Испанский нападающий «Атлетико» Альваро Мората перейдет в «Рому», сообщает Calciomercato.

По информации издания, футболист провел беседу с главным тренером команды Жозе Моуринью и дал согласие на переход.

В минувшем сезоне Мората провел 45 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи.