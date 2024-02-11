Вальверде — Беллингему: «Ты не можешь играть с тремя ногами»

Хавбек «Реала» Федерико Вальверде в комментариях в соцсетях одноклубника Джуда Беллингема пошутил после победного матча 24-го тура ла лиги с «Жироной» (4:0).

«Еще ничего не решено. Мы продолжаем работать», — написал Беллингем.

«Ты не можешь играть с тремя ногами», — пошутил Вальверде.

В текущем сезоне ла лиги Беллингем забил 16 голов и отдал три ассиста в 21 матче за «Реал». Команда лидирует в турнирной таблице.