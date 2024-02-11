В «Реале» рассказали о характере травмы Беллингема

Стал известен характер травмы полузащитника «Реала» Джуда Беллингема, замененного во время матча с «Жироной» (4:0) в 24-м туре ла лиги. 20-летний англичанин оформил дубль в этой встрече и на 57-й минуте был заменен на Браима Диаса.

«По результатам обследований, проведенных сегодня медицинской службой «Реала», у Джуда Беллингема диагностировано растяжение связок голеностопа на левой ноге», — говорится в заявлении клубной пресс-службы.

В дебютном сезоне за «Реал» 20-летний британец провел 29 матчей, забил 20 голов и отдал 8 результативных передач.