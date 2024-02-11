Фанаты «Реала» в матче с «Жироной» скандировали «Хави, оставайся»

Болельщики «Реала» скандировали кричалку в адрес главного тренера «Барселоны» Хави.

В второй половине матча с «Жироной» (4:0) в 24-м туре ла лиги фанаты «сливочных» начали петь «Хави, оставайся», сообщает Marca. Ранее специалист заявил, что покинет свой пост в конце этого сезона.

Действия болельщиков вызвали улыбки у полузащитников мадридского клуба Джуда Беллингема и Тони Крооса.

«Реал» набрал 61 очко и лидирует в чемпионате Испании, «Жирона» (56) занимает второе место, «Барселона» (50) замыкает тройку лидеров.