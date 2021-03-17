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Федерация футбола Испании требует отстранить президента ла лиги

18:58
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Президент ла лиги Хавьер Тебас может быть вынужден покинуть свой пост, сообщает AS 17 марта.

Вице-президент и глава юридического отдела Федерации футбола Испании подписали письмо в адрес Высшего спортивного совета, в котором потребовали отстранить Тебаса в связи с конфликтом интересов и нарушением принципа честности соревнований.

В документе описываются отношения между президентом ла лиги и двумя испанскими клубами. В частности, указывается, что «Фуэнлабрада» получала консультационные услуги от юридической фирмы Тебаса, а к «Гранаде» имеет опосредованное отношение сын Хавьера.

В прошлом году уже предпринимались попытки отстранить Тебаса из-за его предполагаемой связи с «Фуэнлабрадой», однако добиться этого не удалось.

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