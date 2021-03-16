«Реал» претендует на защитника «Лейпцига»

«Реал» интересуется защитником «Лейпцига» Ибраима Конате, сообщает AS.

По информации источника, главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан лично заинтересован в покупке 21-летнего француза. Сообщается, что трансфер может обойтись «сливочным» в сумму от 25 до 30 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Конате провел 15 матчей за «Лейпциг», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.