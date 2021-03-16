«Реал» претендует на защитника «Лейпцига»
22:58
«Реал» интересуется защитником «Лейпцига» Ибраима Конате, сообщает AS.
По информации источника, главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан лично заинтересован в покупке 21-летнего француза. Сообщается, что трансфер может обойтись «сливочным» в сумму от 25 до 30 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Конате провел 15 матчей за «Лейпциг», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/03/16/primera/1615873310_700069.html
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