«Реал» отказался оперировать Эдена Азара
19:23
«Реал» принял решение не отправлять нападающего Эдена Азара на операцию на голеностопе, сообщает испанский журналист Хосе Луис Санчес в Twitter 17 марта.
Руководство мадридского клуба проконсультировалось с двумя врачами, которые ранее следили за здоровьем Азара, и пришли к общему решению, что бельгиец сможет обойтись без хирургического вмешательства на этот раз.
Ранее предполагалось, что футболисту потребуется операция, которая выведет его из строя до конца текущего сезона и лишит его возможности участия в чемпионате Европы летом.
За все время в «Реале» 30-летний бельгиец пропустил уже 320 дней из-за различных повреждений.
В нынешнем сезоне Азар принял участие в 14 матчах, в которых забил 3 мяча.
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