«Реал» отказался оперировать Эдена Азара

«Реал» принял решение не отправлять нападающего Эдена Азара на операцию на голеностопе, сообщает испанский журналист Хосе Луис Санчес в Twitter 17 марта.

Руководство мадридского клуба проконсультировалось с двумя врачами, которые ранее следили за здоровьем Азара, и пришли к общему решению, что бельгиец сможет обойтись без хирургического вмешательства на этот раз.

Ранее предполагалось, что футболисту потребуется операция, которая выведет его из строя до конца текущего сезона и лишит его возможности участия в чемпионате Европы летом.

За все время в «Реале» 30-летний бельгиец пропустил уже 320 дней из-за различных повреждений.

В нынешнем сезоне Азар принял участие в 14 матчах, в которых забил 3 мяча.