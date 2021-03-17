Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» отказался оперировать Эдена Азара

19:23
Эден Азар. Фото AFP
Эден Азар. Фото AFP
Теги:

«Реал» принял решение не отправлять нападающего Эдена Азара на операцию на голеностопе, сообщает испанский журналист Хосе Луис Санчес в Twitter 17 марта.

Руководство мадридского клуба проконсультировалось с двумя врачами, которые ранее следили за здоровьем Азара, и пришли к общему решению, что бельгиец сможет обойтись без хирургического вмешательства на этот раз.

Ранее предполагалось, что футболисту потребуется операция, которая выведет его из строя до конца текущего сезона и лишит его возможности участия в чемпионате Европы летом.

За все время в «Реале» 30-летний бельгиец пропустил уже 320 дней из-за различных повреждений.

В нынешнем сезоне Азар принял участие в 14 матчах, в которых забил 3 мяча.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...