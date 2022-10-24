Фати недоволен количеством игрового времени в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати хочет чаще попадать в стартовый состав каталонцев. Футболист недоволен количеством игрового времени, сообщает журналист Хоан Фонтес.

По данным источника, 19-летний футболист хочет стать игроком стартового состава, но главный тренер Хави пока не уверен в этом. Тренерский штаб считает, что пока рано для этого.

В этом сезоне 19-летний Фати забил три гола и сделал три результативные передачи во всех турнирах.