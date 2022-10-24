Тер Штеген установив рекорд ла лиги, не пропустив в 9 из 11 матчей в начале сезона

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген установил рекорд в чемпионате Испании.

30-летний немец стал первым вратарем, который не пропустить в 9 из 11 матчей со старта сезона. Голкипер пропустил только от «Реал Сосьедада» (4:1) и мадридского «Реала» (1:3).

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 28 очками в 11 матчах. В следующем туре каталонцы встретятся с «Валенсией» на выезде.