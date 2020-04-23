ESPN: матчи чемпионата Испании будут проходить без зрителей до 2021 года

До 2021 года матчи испанской ла лиги будут проходить при пустых трибунах, сообщает ESPN.

Сообщается, что все клубы ла лиги уже были проинформированы об этом. Указано, что такое решение приняло правительство Испании, но официально об этом еще не объявили. Сезон ранее был прерван из-за пандемии коронавируса.

Ожидается, что разрешать допуск болельщиков на стадион постепенно начнут с января 2021 года, чтобы избежать нового распространения вируса. Решение может быть пересмотрено в зависимости от ситуации с пандемией.

По данным Worldometer на вечер 23 апреля, коронавирусом заразились 2 675 984 человека. 187 449 человек умерли, выздоровели — 735 367.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 62 773 человек, 4 891 выздоровел, 555 умерли.