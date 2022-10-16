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Сегодня, 21:26

«Эспаньол» выиграл у «Вальядолида» благодаря голу Хоселу и прервал серию из 4 матчей без побед

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Эспаньол» обыграл «Вальядолид» на своем поле в матче 9-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол на 78-й минуте забил Хоселу.

«Эспаньол» прервал свою серию из 4 матчей без побед и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вальядолид» идет на 17-й строчке с 8 очками в 9 играх.

Испания. Лига 1. 9-й тур
16 окт, 19:30. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
1:0
Вальядолид

Футбол
ФК Вальядолид
ФК Эспаньол
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 1 0 22-8 25
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
4
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
6
 Бетис 8 5 1 2 10-5 16
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
12
 Севилья 9 2 3 4 9-14 9
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
15
 Вальядолид 8 2 2 4 6-13 8
16
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
17
 Альмерия 8 2 1 5 7-12 7
18
 Эспаньол 8 1 3 4 11-16 6
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 1 : 1
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 2 : 2
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 0 : 1
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 1 : 2
16.10 17:15
Реал – Барселона
 3 : 1
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 - : -
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 - : -
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 6
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 6
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

 3
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 7 1 4
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 7 1 3
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