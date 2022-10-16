«Эспаньол» выиграл у «Вальядолида» благодаря голу Хоселу и прервал серию из 4 матчей без побед

«Эспаньол» обыграл «Вальядолид» на своем поле в матче 9-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол на 78-й минуте забил Хоселу.

«Эспаньол» прервал свою серию из 4 матчей без побед и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вальядолид» идет на 17-й строчке с 8 очками в 9 играх.