Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 21:59

Директор «Реала»: «Думаю, футбольный мир единодушен в том, что Бензема заслуживает «Золотой мяч»

Директор «Реала» заявил, что футбольный мир единодушен в том, что Бензема заслуживает «Золотой мяч»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо поделился мнением о победе над «Барселоной» (3:1) в матче 9-го тура ла лиги.

«Очень рад за мадридистов, за игроков, за всех. Матч обещал быть сложным, соперник очень опасный. Они очень хорошо прессингуют, мы понимали, что если преодолеем это давление, то у нас будут шансы. Соперник способен долго контролировать мяч, но мы закрывали им пространство, и отвечали на контратаках. Это был отличный матч», — приводит слова Бутрагеньо As.

Также директор «Реала» завил, что Бензема заслуживает «Золотой мяч».

«Я думаю, что футбольный мир единодушен в том, что Карим Бензема заслуживает «Золотой мяч», — сказал Бутрагеньо.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в понедельник, 17 октября, в Париже.

В августе Бензема вошел в список номинантов на «Золотой мяч» — 2022. 34-летний француз в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров.

Источник: https://as.com/futbol/real-madrid-barcelona-en-directo-ultima-hora-del-clasico-de-liga-hoy-en-vivo-n/
Карим Бензема
Эмилио Бутрагеньо
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
Захарова высмеяла заявление Киева о желании князя Владимира вступить в ЕС в 988 году
Журналистка США заявила, что Запад на самом деле не желает победы Украины
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Эспаньол» выиграл у «Вальядолида» благодаря голу Хоселу и прервал серию из 4 матчей без побед
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 1 0 22-8 25
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
4
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
6
 Бетис 8 5 1 2 10-5 16
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
12
 Севилья 9 2 3 4 9-14 9
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
15
 Вальядолид 8 2 2 4 6-13 8
16
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
17
 Альмерия 8 2 1 5 7-12 7
18
 Эспаньол 8 1 3 4 11-16 6
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 1 : 1
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 2 : 2
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 0 : 1
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 1 : 2
16.10 17:15
Реал – Барселона
 3 : 1
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 - : -
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 - : -
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 6
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 6
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

 3
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 7 1 4
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 7 1 3
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости