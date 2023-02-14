«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Эспаньол»

«Реал Сосьедад» в матче 21-го тура чемпионата Испании обыграл «Эспаньол» со счетом 3:2.

На голы Такефусы Кубо, Александра Сорлота и Леандро Кабреры, который забил в свои ворота, хозяева ответили точными ударами Серхи Дардера и Брайана Оливана. На 94-й минуте Кабрера получил вторую желтую карточку и покинул поле.

После этого матча «Реал Сосьедад» с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Эспаньол» с 21 очком — на 17-й строчке.