Хавбек «Реала» Гюлер пропустит минимум два месяца из-за травмы мениска

Новичок «Реала» Арда Гюлер пропустит минимум два месяца из-за травмы мениска, сообщает Managing Madrid.

Ранее сообщалось, что 18-летний полузащитник получил повреждение на тренировке мадридцев. Хавбек преждевременно завершил свое участие в турне мадридцев в США. В ближайшее время он вернется в Мадрид и начнет лечение.

«Реал» объявил о покупке Гюлера у «Фенербахче» в четверг, 6 июля.

По данным портала Transfermarkt, «сливочные» заплатили за игрока 20 миллионов евро. Хавбек подписал контракт с мадридцами до конца июня 2029 года.