Диего Симеоне близок к продлению контракта с «Атлетико»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне близок к продлению контракта с клубом, пишет Cope.

По данным источника, тренер подпишет соглашение с мадридцами еще на три года. В соглашении будет пункт, по условиям которого стороны могут досрочно разорвать сотрудничество в случае неудачных результатов.

Симеоне возглавляет «Атлетико с 2011 года. Его действующий контракт рассчитан до середины 2024 года.

После 10 туров ла лиги мадридцы занимают 3-е место в турнирной таблице.