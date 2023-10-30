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Сегодня, 11:47

Диего Симеоне близок к продлению контракта с «Атлетико»

Виктория Кравченко
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Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне близок к продлению контракта с клубом, пишет Cope.

По данным источника, тренер подпишет соглашение с мадридцами еще на три года. В соглашении будет пункт, по условиям которого стороны могут досрочно разорвать сотрудничество в случае неудачных результатов.

Симеоне возглавляет «Атлетико с 2011 года. Его действующий контракт рассчитан до середины 2024 года.

После 10 туров ла лиги мадридцы занимают 3-е место в турнирной таблице.

Диего Симеоне
ФК Атлетико
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2
 Жирона 11 9 1 1 25-13 28
3
 Атлетико 10 8 1 1 25-9 25
4
 Барселона 11 7 3 1 23-12 24
5
 Р. Сосьедад 11 5 4 2 20-14 19
6
 Атлетик 11 5 3 3 18-12 18
7
 Бетис 11 4 5 2 14-15 17
8
 Р. Вальекано 11 4 5 2 14-15 17
9
 Валенсия 11 4 3 4 14-13 15
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11
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 Кадис 11 2 4 5 10-16 10
15
 Вильярреал 10 2 3 5 12-16 9
16
 Алавес 11 2 3 6 9-16 9
17
 Мальорка 11 1 6 4 12-16 9
18
 Сельта 11 1 3 7 10-19 6
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20
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