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ФИФА отстранила экс-президента федерации футбола Испании Рубиалеса на три года после скандала с поцелуем

ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на 3 года после скандала с поцелуем
Алина Савинова
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Президент Испанской футбольной ассоциации Луис Рубиалес.
Луис Рубиалес.
Фото AFP

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение отстранить бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса от футбольной деятельности на три года после инцидента с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

«Дисциплинарный комитет ФИФА отстранил Луиса Рубиалеса, бывшего президента Испанской футбольной ассоциации, от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях на три года, установив, что он нарушил статью 13 Дисциплинарного кодекса ФИФА. Это дело относится к событиям, произошедшим во время финала чемпионата мира по футболу среди женщин в августе 2023 года», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы организации.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы Эрмосо. Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса.

15 сентября Национальная судебная коллегия Испании приняла решение запретить Рубиалесу приближаться к футболистке женской сборной ближе, чем на 200 метров, и общаться с ней в ходе расследования.

Источник: https://tass.ru/sport/19153073
Луис Рубиалес
ФИФА
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3
 Атлетико 10 8 1 1 25-9 25
4
 Барселона 11 7 3 1 23-12 24
5
 Р. Сосьедад 11 5 4 2 20-14 19
6
 Атлетик 11 5 3 3 18-12 18
7
 Бетис 11 4 5 2 14-15 17
8
 Р. Вальекано 11 4 5 2 14-15 17
9
 Валенсия 11 4 3 4 14-13 15
10
 Лас-Пальмас 11 4 2 5 8-10 14
11
 Осасуна 11 4 1 6 12-16 13
12
 Хетафе 11 2 6 3 13-16 12
13
 Севилья 10 2 4 4 16-15 10
14
 Кадис 11 2 4 5 10-16 10
15
 Вильярреал 10 2 3 5 12-16 9
16
 Алавес 11 2 3 6 9-16 9
17
 Мальорка 11 1 6 4 12-16 9
18
 Сельта 11 1 3 7 10-19 6
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