ФИФА отстранила экс-президента федерации футбола Испании Рубиалеса на три года после скандала с поцелуем

ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на 3 года после скандала с поцелуем

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение отстранить бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса от футбольной деятельности на три года после инцидента с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

«Дисциплинарный комитет ФИФА отстранил Луиса Рубиалеса, бывшего президента Испанской футбольной ассоциации, от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях на три года, установив, что он нарушил статью 13 Дисциплинарного кодекса ФИФА. Это дело относится к событиям, произошедшим во время финала чемпионата мира по футболу среди женщин в августе 2023 года», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы организации.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы Эрмосо. Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса.

15 сентября Национальная судебная коллегия Испании приняла решение запретить Рубиалесу приближаться к футболистке женской сборной ближе, чем на 200 метров, и общаться с ней в ходе расследования.