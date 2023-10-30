Иско заявил о желании вернуться в сборную Испании

Полузащитник «Бетиса» Иско заявил о желании вернуться в сборную Испании. Он считает, что все будет зависеть от его игры в ла лиге.

«Надеюсь вернуться в национальную команду. Это моя большая цель. Доволен своей работой, а попадание в сборную зависит от того, что я показываю в клубе», — цитирует полузащитника AS.

Последний раз хавбек играл за сборную летом 2019 года.

В нынешнем сезоне ла лиги 31-летний игрок провел 11 матчей, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.