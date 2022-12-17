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Нападающий «Севильи» Гомес может продолжить карьеру в МЛС

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Севильи» Алекхандро Гомес может продолжить карьеру в МЛС, сообщает журналист Фабрицио Романо.

34-летний аргентинец готов покинуть испанский клуб уже в зимнее трансферное окно.

Контракт Гомеса с «Севильей» рассчитан лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне он провел в ла лиге 12 матчей и отметился 1 голевой передачей.

Алехандро Гомес
ФК Севилья
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 - : -
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