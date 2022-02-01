Дембеле отклонил предложение «Барселоны» о расторжении контракта по обоюдному согласию

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле отказался расторгнуть контракт с клубом по обоюдному согласию.

Как сообщает 1 февраля Marca, после закрытия зимнего трансферного окна руководство каталонского клуба предложило французу документ, обозначающий отстранение от работы в команде.

По информации источника, Дембеле отказался и намерен отработать контракт до конца, то есть до 30 июня 2022 года.

В этом сезоне 24-летний полузащитник провел 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.