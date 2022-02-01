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Сегодня, 21:17

Дембеле отклонил предложение «Барселоны» о расторжении контракта по обоюдному согласию

Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле отказался расторгнуть контракт с клубом по обоюдному согласию.

Как сообщает 1 февраля Marca, после закрытия зимнего трансферного окна руководство каталонского клуба предложило французу документ, обозначающий отстранение от работы в команде.

По информации источника, Дембеле отказался и намерен отработать контракт до конца, то есть до 30 июня 2022 года.

В этом сезоне 24-летний полузащитник провел 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/02/01/61f9584ce2704e899b8b45c7.html
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
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