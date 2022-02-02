Бартомеу спокоен, несмотря на обращение «Барселона» в прокуратуру

Экс-президент «Барселоны» Бартомеу спокоен, несмотря на обращение каталонского клуба в прокуратуру

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу сохраняет спокойствие, несмотря на то что прокуратура ведет расследование о его работе в каталонском клубе, сообщает Diario Sport 1 февраля.

По информации источника, Бартоему считает, что нынешний президент «Барселоны» Жоан Лапорта не представил достаточное количество подробностей, подтверждающих, что при предыдущем руководстве существовали незаконные махинации.

Но из результатов судебной экспертизы, проведенной агентством Kroll по заказу каталонского клуба, следует, что действия предыдущего руководства нанесли ущерб в размере более 30 миллионов евро.

Экс-президент «Барселоны» еще не встречался со своими адвокатами, чтобы обсудить стратегию, которой он собирается следовать в этом вопросе.

Ранее, 27 января, сообщалось, что «Барселона» обратится в прокуратуру по итогам расследования работы Бартомеу.