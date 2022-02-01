Модрич готов продлить контракт с «Реалом» на год

Полузащитник «Реала» Лука Модрич не против продлить контракт с мадридским клубом.

Как сообщает 1 февраля Marca, хавбек знает, что руководство каждый сезон будет предлагать ему новый контракт сроком на год. Такова политика клуба в отношении возрастных футболистов. Модрича такая позиция не волнует, а, наоборот, мотивирует.

Текущий контракт 36-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Модрич сыграл за «Реал» 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.