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Сегодня, 20:17

Модрич готов продлить контракт с «Реалом» на год

Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Реала» Лука Модрич не против продлить контракт с мадридским клубом.

Как сообщает 1 февраля Marca, хавбек знает, что руководство каждый сезон будет предлагать ему новый контракт сроком на год. Такова политика клуба в отношении возрастных футболистов. Модрича такая позиция не волнует, а, наоборот, мотивирует.

Текущий контракт 36-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Модрич сыграл за «Реал» 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/02/01/61f4262722601dd62b8b4612.html
Лука Модрич
Футбол
ФК Реал
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3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
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 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
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 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
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 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
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 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
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Сельта – Осасуна
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19.01 23:30
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20.01 21:00
Хетафе – Гранада
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16.02 21:00
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 - : -
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