Де Пауль стал игроком «Атлетико»
20:08
Полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль перешел в «Атлетико», сообщает 12 июля официальный сайт клуба.
???? #WelcomeDePaul!— Atl?tico de Madrid (@atletienglish) July 12, 2021
?? @rodridepaul is already red and white!
? https://t.co/3FhPJU0jtr pic.twitter.com/3MhyDe1aMP
Контракт с игроком рассчитан на пять лет. Клубы достигли договоренности о переходе, и футболист уже прошел медосмотр.
27-летний аргентинец в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Удинезе» во всех турнирах и забил девять мячей при 11 голевых передачах.
Де Пауль — победитель Кубка Америки-2021 в составе сборной Аргентины. «Атлетико» в прошлом сезоне стал чемпионом Испании.
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