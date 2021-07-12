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Де Пауль стал игроком «Атлетико»

20:08
Родриго Де Пауль. Фото footballtransfers.com
Родриго Де Пауль. Фото footballtransfers.com
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Полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль перешел в «Атлетико», сообщает 12 июля официальный сайт клуба.

Контракт с игроком рассчитан на пять лет. Клубы достигли договоренности о переходе, и футболист уже прошел медосмотр.

27-летний аргентинец в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Удинезе» во всех турнирах и забил девять мячей при 11 голевых передачах.

Де Пауль — победитель Кубка Америки-2021 в составе сборной Аргентины. «Атлетико» в прошлом сезоне стал чемпионом Испании.

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Евгений Петров все материалы автора

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