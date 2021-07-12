«Барселона» не собирается отпускать Гризманна в «Атлетико»

«Барселона» не хочет продавать нападающего Антуана Гризманна в «Атлетико», сообщает AS.

Руководители каталонского клуба даже не намерены рассматривать вариант с уходом француза в «Атлетико», поскольку не хотят усиливать прямого соперника по борьбе за титул в ла лиге.

В «Барселоне» помнят, чем обернулась ситуация с нападающим Луисом Суаресом, который перешел в «Атлетико» прошлым летом и забил 21 гол, внеся решающий вклад в чемпионство команды.

«Барса» хотела бы, чтобы Гризманн перешел в клуб из АПЛ или серии А. Тогда каталонцы смогут сыграть с его новой командой только в Лиге чемпионов.

Гризманн выступает за «Барселону» с 2019 года. В минувшем сезоне он провел за команду 51 матч во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 12 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гризманна в 60 миллионов евро. Его контракт с сине-гранатовыми действует до конца июня 2024 года.