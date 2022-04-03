Де Пауль летом может покинуть «Атлетико» и вернуться в Италию

Полузащитник Родриго Де Пауль летом может покинуть «Атлетико». Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне остался недоволен качеством игры футболиста в этом сезоне, сообщает Sport.es.

27-летний аргентинец может вернуться в Италию. На игрока претендуют «Ювентус» и «Фиорентина».

Напомним, что Де Пауль перешел в «Атлетико» из «Удинезе» в июле 2021 года. Испанский клуб заплатил за игрока почти 40 миллионов евро.

Его контракт с мадридцами рассчитан до лета 2026 года.

В этом сезоне Де Пауль провел 38 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и сделав столько же голевых передач.