Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:48

Де Пауль летом может покинуть «Атлетико» и вернуться в Италию

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник Родриго Де Пауль летом может покинуть «Атлетико». Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне остался недоволен качеством игры футболиста в этом сезоне, сообщает Sport.es.

27-летний аргентинец может вернуться в Италию. На игрока претендуют «Ювентус» и «Фиорентина».

Напомним, что Де Пауль перешел в «Атлетико» из «Удинезе» в июле 2021 года. Испанский клуб заплатил за игрока почти 40 миллионов евро.

Его контракт с мадридцами рассчитан до лета 2026 года.

В этом сезоне Де Пауль провел 38 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и сделав столько же голевых передач.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Динамо 1
Перерыв

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
ФК Атлетико
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Брокколи — самый полезный продукт для похудения. Правда или миф?
Шамиль Тарпищев: «Когда Медведев играл в Америке я вообще не слышал свиста на трибунах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бензема вышел на третье место в истории «Реала» по голам в ла лиге
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
4
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
15
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
20
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 0
2.04 17:15
Леванте – Вильярреал
 2 : 0
2.04 19:30
Сельта – Реал
 1 : 2
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 4 : 1
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 - : -
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
 - : -
3.04 19:30
Валенсия – Кадис
 - : -
3.04 19:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
3.04 22:00
Барселона – Севилья
 - : -
4.04 22:00
Р. Сосьедад – Эспаньол
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 24
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 23 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости