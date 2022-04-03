Бензема вышел на третье место в истории «Реала» по голам в ла лиге
Нападающий «Реала» Бензема вышел на третье место в истории клуба по голам в ла лиге
Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил дубль в матче 30-го тура ла лиги против «Сельты» (2:1).
34-летний француз забил 215-й и 216-й мячи за «Реал» в ла лиге и вышел на третье место в истории мадридского клуба, сравнявшись с форвардом Альфредо Ди Стефано.
Рекордсмен по количеству голов за мадридцев в лиге принадлежит нападающему Криштиану Роналду (312 голов). Второе место по этому показателю занимает форвард Рауль (228 голов).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|30
|21
|6
|3
|61-26
|69
|
2
|Севилья
|29
|15
|12
|2
|40-19
|57
|
3
|Атлетико
|30
|17
|6
|7
|57-37
|57
|
4
|Барселона
|28
|15
|9
|4
|56-29
|54
|
5
|Бетис
|29
|15
|5
|9
|50-35
|50
|
6
|Р. Сосьедад
|29
|13
|9
|7
|29-29
|48
|
7
|Вильярреал
|30
|12
|9
|9
|48-29
|45
|
8
|Атлетик
|29
|10
|11
|8
|33-28
|41
|
9
|Валенсия
|29
|10
|10
|9
|42-43
|40
|
10
|Осасуна
|29
|10
|8
|11
|29-36
|38
|
11
|Сельта
|30
|9
|9
|12
|34-34
|36
|
12
|Эспаньол
|29
|9
|9
|11
|35-41
|36
|
13
|Р. Вальекано
|28
|9
|5
|14
|29-34
|32
|
14
|Хетафе
|30
|7
|11
|12
|28-33
|32
|
15
|Эльче
|29
|8
|8
|13
|30-40
|32
|
16
|Гранада
|29
|6
|10
|13
|31-46
|28
|
17
|Кадис
|29
|5
|12
|12
|25-41
|27
|
18
|Мальорка
|30
|6
|8
|16
|26-50
|26
|
19
|Леванте
|30
|4
|10
|16
|33-58
|22
|
20
|Алавес
|30
|5
|7
|18
|24-52
|22
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.04
|15:00
|
Хетафе – Мальорка
|1 : 0
|2.04
|17:15
|
Леванте – Вильярреал
|2 : 0
|2.04
|19:30
|
Сельта – Реал
|1 : 2
|2.04
|22:00
|
Атлетико – Алавес
|4 : 1
|3.04
|15:00
|
Атлетик – Эльче
|- : -
|3.04
|17:15
|
Бетис – Осасуна
|- : -
|3.04
|19:30
|
Валенсия – Кадис
|- : -
|3.04
|19:30
|
Гранада – Р. Вальекано
|- : -
|3.04
|22:00
|
Барселона – Севилья
|- : -
|4.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Эспаньол
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|24
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|14
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|9
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|25
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|23
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
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