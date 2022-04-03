Бензема вышел на третье место в истории «Реала» по голам в ла лиге

Нападающий «Реала» Бензема вышел на третье место в истории клуба по голам в ла лиге

Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил дубль в матче 30-го тура ла лиги против «Сельты» (2:1).

34-летний француз забил 215-й и 216-й мячи за «Реал» в ла лиге и вышел на третье место в истории мадридского клуба, сравнявшись с форвардом Альфредо Ди Стефано.

Рекордсмен по количеству голов за мадридцев в лиге принадлежит нападающему Криштиану Роналду (312 голов). Второе место по этому показателю занимает форвард Рауль (228 голов).