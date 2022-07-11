Дани Алвес получил предложение из МЛС

Клуб МЛС «Сиэтл» заинтересован в подписании защитника Дани Алвеса, сообщает Marca.

Главный тренер сборной Бразилии Тите посоветовал соотечественнику перейти в американский клуб. Там он сможет получать регулярное игровое время, необходимое для того чтобы поехать на чемпионат мира.

В минувшем сезоне защитник сыграл за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, забил один гол отдал три результативные передачи.

Алвес покинул каталонский клуб свободным агентом по истечении контракта, который закончился 30 июня 2022 года.