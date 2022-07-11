«Тоттенхэм», «Интер» и «Ювентус» интересуются Депаем
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может покинуть клуб этим летом. На игрока претендуют «Тоттенхэм», «Интер» и «Ювентус», сообщает AS.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расстаться с Депаем за 25 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Депай провел 27 матчей в ла лиге, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.
Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Напомним, что Депай перешел в каталонский клуб летом 2020 года на правах свободного агента.
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