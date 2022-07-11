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Полузащитник «Реал Сосьедада» Гуриди перешел в «Алавес»

Алексей Еремин
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Полузащитник «Реал Сосьедада» Хон Гуриди перешел в «Алавес», информирует пресс-служба команды из Витории.

Соглашение «Алавеса» с 27-летним испанским полузащитником рассчитано на 4 года.

В прошедшем сезоне Гудири провел 8 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах и забил 1 гол.

«Алавес» в прошедшем сезоне ла лиги занял последнее место, набрав 31 очко, и вылетел в сегунду.

Источник: https://www.deportivoalaves.com/noticia/jon-guridi-se-compromete-con-el-deportivo-alaves-para-las-proximas-cuatro-temporadas
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ФК Алавес
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