Полузащитник «Реал Сосьедада» Гуриди перешел в «Алавес»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Хон Гуриди перешел в «Алавес», информирует пресс-служба команды из Витории.

Соглашение «Алавеса» с 27-летним испанским полузащитником рассчитано на 4 года.

В прошедшем сезоне Гудири провел 8 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах и забил 1 гол.

«Алавес» в прошедшем сезоне ла лиги занял последнее место, набрав 31 очко, и вылетел в сегунду.