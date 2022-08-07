Тчуамени взял себе в «Реале» номер, под которым играл Гарет Бэйл

«Реал» зарегистрировал футболистов на предстоящий сезон ла лиги. Номера четырех игроков, покинувших клуб в это межсезонье, перешли к другим.

Альваро Одриосола взял 12-й номер, Антонио Рюдигер будет играть под 22-м, под которым ранее выступал Иско. Номер Гарета Бэйла достался Орельену Тчуамени. Эдуардо Камавинга взял себе 16-й номер, под которым ранее играл Лука Йович.

14 августа «Реал» сыграет с «Альмерией» в матче первого тура чемпионата Италии.