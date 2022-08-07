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Сегодня, 13:35

«Севилья» объявила о достижении принципиальной договоренности о подписании контракта с Иско

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Иско.
Фото Офицальный сайт «Севильи»

«Севилья» объявила о достижении принципиальной договоренности о подписании контракта с бывшим полузащитником «Реала» Иско.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 30-летним испанцем будет подписан до лета 2024 года, если он успешно пройдет медицинский осмотр.

Полузащитник уже прибыл в Севилью и в понедельник, 8 августа, пройдет медосмотр.

Иско перешел в мадридский клуб из «Малаги» в 2013 году. В составе сливочных он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА.

В прошедшем сезоне полузащитник забил два мяча в 17 матчах за «галактикос» во всех турнирах.

Источник: https://sevillafc.es

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