Хет-трик Мораты помог «Атлетико» разгромить «Ювентус» в товарищеском матче

В Турине 7 августа состоялся товарищеский матч, в котором «Ювентус» на своем поле потерпел разгромное поражение от «Атлетико». «Матрасники» выиграли со счетом 4:0.

В составе мадридского клуба хет-трик оформил нападающий Альваро Мората. Под занавес встречи отличился форвард Матеус Кунья.

Также мог отличиться нападающий мадридцев Жоау Феликс, но он не реализовал пенальти на 40-й минуте.

В сезоне-2021/22 Мората забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за «Ювентус». Он выступал в туринском клубе на правах аренды.