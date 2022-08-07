Хет-трик Мораты помог «Атлетико» разгромить «Ювентус» в товарищеском матче
В Турине 7 августа состоялся товарищеский матч, в котором «Ювентус» на своем поле потерпел разгромное поражение от «Атлетико». «Матрасники» выиграли со счетом 4:0.
В составе мадридского клуба хет-трик оформил нападающий Альваро Мората. Под занавес встречи отличился форвард Матеус Кунья.
Также мог отличиться нападающий мадридцев Жоау Феликс, но он не реализовал пенальти на 40-й минуте.
В сезоне-2021/22 Мората забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за «Ювентус». Он выступал в туринском клубе на правах аренды.
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14
|Эспаньол
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|0
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|0
|
15
|Хетафе
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|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
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|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
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|0
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|0
|
19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
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