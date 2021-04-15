Черышев рассказал, что ему нужно завершить адаптацию после травмы
15:50
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал, что ему еще нужно время, чтобы до конца адаптироваться после мышечной травмы.
Напомним, россиянин пропускал матчи команды с 30 января. 4 преля хавбек впервые после повреждения вышел на поле в матче с «Кадисом» (1:2).
«Давно хочу быть со своими товарищами по команде, помогать им. Физически мне еще нужно немного времени для адаптации, но я чувствую себя лучше благодаря доверию тренера», — цитирует Черышева пресс-служба «Валенсии».
30-летний футболист в нынешнем сезоне ла лиги провел 16 матчей за команду, забив 2 гола.
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