Черышев рассказал, что ему нужно завершить адаптацию после травмы

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал, что ему еще нужно время, чтобы до конца адаптироваться после мышечной травмы.

Напомним, россиянин пропускал матчи команды с 30 января. 4 преля хавбек впервые после повреждения вышел на поле в матче с «Кадисом» (1:2).

«Давно хочу быть со своими товарищами по команде, помогать им. Физически мне еще нужно немного времени для адаптации, но я чувствую себя лучше благодаря доверию тренера», — цитирует Черышева пресс-служба «Валенсии».

30-летний футболист в нынешнем сезоне ла лиги провел 16 матчей за команду, забив 2 гола.