Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Черышев рассказал, что ему нужно завершить адаптацию после травмы

15:50
Денис Черышев. Фото Reuters
Денис Черышев. Фото Reuters
Теги:

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал, что ему еще нужно время, чтобы до конца адаптироваться после мышечной травмы.

Напомним, россиянин пропускал матчи команды с 30 января. 4 преля хавбек впервые после повреждения вышел на поле в матче с «Кадисом» (1:2).

«Давно хочу быть со своими товарищами по команде, помогать им. Физически мне еще нужно немного времени для адаптации, но я чувствую себя лучше благодаря доверию тренера», — цитирует Черышева пресс-служба «Валенсии».

30-летний футболист в нынешнем сезоне ла лиги провел 16 матчей за команду, забив 2 гола.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд