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Куман заявил почти всю команду «Барселоны» на финальный матч Кубка Испании

16:54
Роналд Куман. Фото Voetbal International
Роналд Куман. Фото Voetbal International
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман вызвал почти весь состав команды на финал Кубка Испании с «Атлетиком». Таким образом специалист хочет сплотить игроков клуба.

В Севилью отправятся все игроки, кроме Филиппе Коутиньо, который восстанавливается после травмы в Бразилии.

Матч «Атлетик» — «Барселона» состоится 17 апреля. Начало — в 22.30 (мск).

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