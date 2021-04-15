Куман заявил почти всю команду «Барселоны» на финальный матч Кубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман вызвал почти весь состав команды на финал Кубка Испании с «Атлетиком». Таким образом специалист хочет сплотить игроков клуба.

В Севилью отправятся все игроки, кроме Филиппе Коутиньо, который восстанавливается после травмы в Бразилии.

Матч «Атлетик» — «Барселона» состоится 17 апреля. Начало — в 22.30 (мск).