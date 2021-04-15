Месси помог приобрести 50 тысяч доз вакцин от коронавируса для клубов Южной Америки

Форвард «Барселоны» Лионель Месси помог приобрести вакцину от коронавируса для футболистов из Южной Америки, сообщает The Guardian.

Аргентинец подарил китайской фармацевтической фирмей Sinovac три футболки с автографами, после чего было куплено 50 тысяч доз. Сделка была оформлена при посредничестве президента Уругвая Луиса Лакаля Поу.

Часть вакцин была доставлена 26 клубам первого дивизиона Аргентины.