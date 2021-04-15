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Месси помог приобрести 50 тысяч доз вакцин от коронавируса для клубов Южной Америки

10:59
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси помог приобрести вакцину от коронавируса для футболистов из Южной Америки, сообщает The Guardian.

Аргентинец подарил китайской фармацевтической фирмей Sinovac три футболки с автографами, после чего было куплено 50 тысяч доз. Сделка была оформлена при посредничестве президента Уругвая Луиса Лакаля Поу.

Часть вакцин была доставлена 26 клубам первого дивизиона Аргентины.

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