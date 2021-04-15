Месси помог приобрести 50 тысяч доз вакцин от коронавируса для клубов Южной Америки
10:59
Форвард «Барселоны» Лионель Месси помог приобрести вакцину от коронавируса для футболистов из Южной Америки, сообщает The Guardian.
Аргентинец подарил китайской фармацевтической фирмей Sinovac три футболки с автографами, после чего было куплено 50 тысяч доз. Сделка была оформлена при посредничестве президента Уругвая Луиса Лакаля Поу.
Часть вакцин была доставлена 26 клубам первого дивизиона Аргентины.
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