Черышев может сыграть с «Атлетико»
10:54
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев восстановился после очередного повреждения и тренируется в общей группе, информирует Estadio Deportivo.
30-летний россиянин сможет выйти на поле в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Атлетико». Игра состоятся 7 ноября.
Черышев выбыл из строя 12 сентября после травмы в матче против «Осасуны». В нынешнем сезоне игрок сборной России провел 4 матча за «Валенсию» и сделал 2 результативные передачи.
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