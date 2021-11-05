Черышев может сыграть с «Атлетико»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев восстановился после очередного повреждения и тренируется в общей группе, информирует Estadio Deportivo.

30-летний россиянин сможет выйти на поле в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Атлетико». Игра состоятся 7 ноября.

Черышев выбыл из строя 12 сентября после травмы в матче против «Осасуны». В нынешнем сезоне игрок сборной России провел 4 матча за «Валенсию» и сделал 2 результативные передачи.