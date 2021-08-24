Каталонская модель хочет выкупить салфетку со слезами Месси и позировать с ней обнаженной

Каталонская модель журнала Playboy Луана Сандин хочет купить салфетку со слезами нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси с прощальной пресс-конференции перед уходом из «Барселоны», информирует Daily Star.

Как отмечается, девушка предложила за нее 600 тысяч долларов и готова позировать с этой салфеткой обнаженной.

Ранее этот бумажный платок торговая платформа Mercado Libre выставила на продажу за 1 миллион долларов.

«Я предложила 600 тысяч долларов за этот платок Месси, после чего реклама исчезла. Это больше половины указанной суммы, однако объявление убрали без дополнительной информации, поэтому мы не знаем, купил ли ее кто-нибудь или рекламодатель просто отказался от данной идеи. В любом случае, я надеюсь, у меня получилось», — цитирует Сандин британское издание.

Сандин уже позировала на обложке Playboy Africa в футболке «Барселоны». Этот выпуск стал очень популярным и продажи выросли на 50 процентов.