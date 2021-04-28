Бывший тренер сборной Испании может возглавить «Валенсию»

«Валенсия» приняла решение по окончании сезона расстаться с главным тренером Хавьером Грасией. Но его место рассматривают кандидатуру бывшего тренера сборной Испании и «Монако» Роберта Морено, утверждает AS 28 апреля.

Под руководством Морено Испания провела 9 матчей, в которых 7 раз выиграла, 2 раза сыграла вничью и добыла путевку в финальный турнир Евро-2020.

С Робертом был подписан полноценный контракт до окончания чемпионата Европы, однако после решения Луиса Энрике вернуться в национальную команду между двумя специалистами произошел конфликт, в результате которого Морено отправился в «Монако». Финишировав на 9-м месте и не пробившись в еврокубки, он был уволен 18 июля 2020 года.

«Летучие мыши» в нынешнем сезоне после 33-го тура занимают 14-е место.