«Барселона» не беспокоится по поводу переговоров «ПСЖ» с Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может покинуть команду в летнее трансферное окно. Ранее, 27 апреля, стало известно, что «ПСЖ» предложил аргентинцу контракт по схеме «2+1».

По информации Mundo Deportivo, в каталонском клубе не беспокоятся об этой ситуации, так как считают ее нормальной в текущих условиях. При этом сине-гранатовые готовят свое предложение для игрока.

Действующий контракт аргентинца рассчитан до лета нынешнего года. Сам футболист будет рассматривать все возможные варианты по окончании сезона.

Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он провел за сине-гранатовых 42 матча, в которых забил 33 гола и сделал 14 результативных передач.