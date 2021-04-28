Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» не беспокоится по поводу переговоров «ПСЖ» с Месси

17:37
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
Теги:

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может покинуть команду в летнее трансферное окно. Ранее, 27 апреля, стало известно, что «ПСЖ» предложил аргентинцу контракт по схеме «2+1».

По информации Mundo Deportivo, в каталонском клубе не беспокоятся об этой ситуации, так как считают ее нормальной в текущих условиях. При этом сине-гранатовые готовят свое предложение для игрока.

Действующий контракт аргентинца рассчитан до лета нынешнего года. Сам футболист будет рассматривать все возможные варианты по окончании сезона.

Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он провел за сине-гранатовых 42 матча, в которых забил 33 гола и сделал 14 результативных передач.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Трехлетнего мальчика расстреляли в день его рождения
Премьера нового кроссовера Kia Sportage состоится летом
В сети обсуждают биографию отца официального представителя МВД Ирины Волк

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд