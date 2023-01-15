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«Все говорили мне: «Ты в Мадриде и должен быть счастлив». Но этого было недостаточно». Шахин вспомнил время в «Реале»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Реала» Нури Шахин рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в мадридском клубе.

«Я был уверен, что смогу играть в «Реале», я был лучшим игроком, но этого оказалось недостаточно. Вы также должны быть сильными в моральном плане. Тренировки никогда не прекращаются, с теми травмами, которые у меня были, я оказался недостаточно подготовлен. Я тренировался с игроками мирового уровня, все было на качественном уровне, но после травм я не выдержал давления и напряжения. Я был нетерпелив. Все говорили мне: «Ты в Мадриде и должен быть счастлив». Но этого было недостаточно», - приводит Mundo Deportivo слова Шахина.

Шахин выступал в «Реале» с 2011 по 2014 год. В октябре 2021 года он объявил о завершении карьеры футболиста. На данный момент Шахин является тренером «Антальяспора».

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20230115/1001919274/mundo-me-decia-estas-madrid-debes-feliz-suficiente.html

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⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал 0
Барселона 1
1-й тайм

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 0
Арсенал 2
Матч завершен

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
Футбол
ФК Реал
Нури Шахин
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
5
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
6
 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
10
 Мальорка 17 6 4 7 14-16 22
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
13
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
14
 Эспаньол 17 3 8 6 21-26 17
15
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
16
 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
19
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
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14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
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14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
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15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
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