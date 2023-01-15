«Барселона» объявила состав на матч против «Реала» в Суперкубке Испании

«Барселона» объявила стартовый состав на матч против «Реала» в финале Суперкубка Испании.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Кристенсен, Кунде, Ф.де Йонг, Гави, Педри, Бускетс, Бальде, Дембеле, Левандовски.

Запасные: Пенья, М.Алонсо, Альба, С.Роберто, Э.Гарсия, Тенас, Кессиэ, Фати, Рафинья, Ферран Торрес.

Ранее состав на финальный матч Суперкубка Испании объявил мадридский «Реал».

Матч за Суперкубок Испании между «Реалом» и «Барселоной» пройдет в Саудовской Аравии. Начало встречи — 22.00 (мск).