«Реал» — «Барселона»: у судьи финала Суперкубка необычные обереги
Королевская футбольная федерации Испании перед финальным матчем за Суперкубок «Реал» — «Барселона» сняла короткое видео о том, как выглядит судейская комната и показала необычные обереги, которые принадлежат арбитру Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа.
Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа.
Фото Соцсети
В частности, в качестве амулета у него есть фигурка судьи, с тыльной стороны которой написано его имя — Ричи.
Обереги судьи Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа.
Фото Соцсети
Обереги судьи Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа.
Фото Соцсети
15.01.2023 | Реал — Барселона
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|
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|22
|
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|5
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|6
|26-27
|21
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12
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
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|19
|
13
|Альмерия
|17
|5
|3
|9
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|18
|
14
|Эспаньол
|17
|3
|8
|6
|21-26
|17
|
15
|Вальядолид
|17
|5
|2
|10
|13-25
|17
|
16
|Сельта
|17
|4
|5
|8
|17-28
|17
|
17
|Хетафе
|17
|4
|5
|8
|16-24
|17
|
18
|Севилья
|17
|3
|6
|8
|17-26
|15
|
19
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|11-27
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|13.01
|23:00
|
Сельта – Вильярреал
|1 : 1
|14.01
|16:00
|
Вальядолид – Р. Вальекано
|0 : 1
|14.01
|18:15
|
Жирона – Севилья
|2 : 1
|14.01
|20:30
|
Осасуна – Мальорка
|1 : 0
|14.01
|23:00
|
Р. Сосьедад – Атлетик
|3 : 1
|15.01
|16:00
|
Хетафе – Эспаньол
|1 : 2
|15.01
|18:15
|
Альмерия – Атлетико
|1 : 1
|16.01
|23:00
|
Кадис – Эльче
|- : -
|1.02
|23:00
|
Бетис – Барселона
|- : -
|2.02
|23:00
|
Реал – Валенсия
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|13
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
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|2
|1
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Исаак Карселeн
Кадис
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|2
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