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Бускетс положительно оценил переход полузащитника «Милана» Кессье в «Барселону»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс положительно оценил переход полузащитника «Милана» Франка Кессье в каталонский клуб.

«Хави просмотрел Франка и согласился, что Кессье ему нужен. Я доволен, что «Барселона» подписывает таких футболистов, а сами игроки хотят переходить к нам. Кессье — сильный футболист, он поможет нашей команде», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Бускетса.

Ранее стало известно, что Кессье заключил контракт с «Барселоной» до конца июня 2026 года. Соглашение вступит в силу в июле этого года, когда 25-летний ивуариец присоединится к новой команде на правах свободного агента.

Серхио Бускетс
Футбол
ФК Барселона
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