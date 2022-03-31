Бускетс положительно оценил переход полузащитника «Милана» Кессье в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс положительно оценил переход полузащитника «Милана» Франка Кессье в каталонский клуб.

«Хави просмотрел Франка и согласился, что Кессье ему нужен. Я доволен, что «Барселона» подписывает таких футболистов, а сами игроки хотят переходить к нам. Кессье — сильный футболист, он поможет нашей команде», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Бускетса.

Ранее стало известно, что Кессье заключил контракт с «Барселоной» до конца июня 2026 года. Соглашение вступит в силу в июле этого года, когда 25-летний ивуариец присоединится к новой команде на правах свободного агента.